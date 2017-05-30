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По предварительным данным, среди погибших от последствий урагана в Москве граждане нет граждан КР, - посольство

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428931-ru.html

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В Бишкеке проходит первый форум организаций гражданского общества по противодействию торговле людьми

30 мая 2017, 13:51       Комментарии

По предварительной информации компетентных органов России, среди погибших от последствий урагана в Москве и Московской области РФ граждане Кыргызстана не зарегистрированы. Об этом 30 мая сообщили в посольстве Кыргызстана в России. Посольство КР в РФ выясняет наличие среди пострадавших от урагана кыргызстанцев.
29 мая в Москве случился ураган, который стал крупнейшим по числу жертв за всю историю метеонаблюдений в российской столице. Как сообщает РБК, по последним данным погибли 11 человек, десятки пострадали. Одна из погибших - 11-летняя девочка из подмосковного Раменского, на нее упало дерево.

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