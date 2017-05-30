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Кыргызское общество слепых и глухих раскололось на два лагеря

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428930-ru.html

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30 мая 2017, 13:54       Комментарии

Кыргызское общество слепых и глухих требует отмены уголовного дела в отношении их руководителя. Об этом заявил юрист общества Сергей Труханов.
Отметим, что сегодня у здания парламента на митинг вышли оппозиционные члены Общества слепых и глухих. Участники акции протеста потребовали от властей разобраться в их проблемах. В частности, поставить точку в вопросе выделения недвижимости для слепых и глухих.
Однако через некоторое время на площадь вышли другие члены организации.
По словам Труханова, другие представители этого же общества вышли выразить протест на действия Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов, которые, несмотря на то, что между  так называемыми «жалобщиками» имеется спор по выдаче квартир, гражданский спор переквалифицировали в уголовное дело.
«Некоторые члены нашего общества остались недовольным тем, как были распределены квартиры между инвалидами по зрению и слуху. Они стали писали жалобы о коррупции и мошенничестве в обществе. Однако они не принимают во внимание, что Общество слепых и глухих является некоммерческой организацией. Здесь не может быть коррупции. В гражданско-процессуальном кодексе указано, что споры о законности действия некоммерческих организаций рассматриваются в порядке гражданского производства. Несмотря на это, они жалуются в Генпрокуратуру, и надзорный орган возбуждает уголовное дело», — сказал он.
Юрист отметил, что члены общества обращались к генеральному прокурору с просьбой принять их, но И. Джолдубаева им отказала.
«Мы просили Генпрокуратуру рассмотреть действия нижестоящего прокурора о законности возбуждения уголовного дела. В главном надзорном органе отписали это дело в городскую прокуратуру. Они, в свою очередь, спускают нашу жалобу следователю. Однако как он может отменить решение вышестоящего прокурора?» — возмутился юрист.

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