Кыргызское общество слепых и глухих раскололось на два лагеря

30 мая 2017, 13:54 Комментарии

Кыргызское общество слепых и глухих требует отмены уголовного дела в отношении их руководителя. Об этом заявил юрист общества Сергей Труханов.

Отметим, что сегодня у здания парламента на митинг вышли оппозиционные члены Общества слепых и глухих. Участники акции протеста потребовали от властей разобраться в их проблемах. В частности, поставить точку в вопросе выделения недвижимости для слепых и глухих.

Однако через некоторое время на площадь вышли другие члены организации.

По словам Труханова, другие представители этого же общества вышли выразить протест на действия Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов, которые, несмотря на то, что между так называемыми «жалобщиками» имеется спор по выдаче квартир, гражданский спор переквалифицировали в уголовное дело.

«Некоторые члены нашего общества остались недовольным тем, как были распределены квартиры между инвалидами по зрению и слуху. Они стали писали жалобы о коррупции и мошенничестве в обществе. Однако они не принимают во внимание, что Общество слепых и глухих является некоммерческой организацией. Здесь не может быть коррупции. В гражданско-процессуальном кодексе указано, что споры о законности действия некоммерческих организаций рассматриваются в порядке гражданского производства. Несмотря на это, они жалуются в Генпрокуратуру, и надзорный орган возбуждает уголовное дело», — сказал он.

Юрист отметил, что члены общества обращались к генеральному прокурору с просьбой принять их, но И. Джолдубаева им отказала.

«Мы просили Генпрокуратуру рассмотреть действия нижестоящего прокурора о законности возбуждения уголовного дела. В главном надзорном органе отписали это дело в городскую прокуратуру. Они, в свою очередь, спускают нашу жалобу следователю. Однако как он может отменить решение вышестоящего прокурора?» — возмутился юрист.