Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с жертвами в результате стихийных бедствий

30 мая 2017, 13:32 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнование Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки.

Прошу Вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании.