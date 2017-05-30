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Выставка EXPO в рамках международной конференции "Таза коом" в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

                  

Источник:
http://kabar.kg/news/vystavka-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428928-ru.html

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В Оше пройдет конференция "Новые возможности рынка ЕАЭС для развития регионов"

Результатом программы "Таза коом" станет создание рабочих мест, - глава Аппарата президента

30 мая 2017, 13:50       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В рамках международной конференции "Таза коом". Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества" сегодня, 30 мая, состоялась выставка EXPO, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Данное мероприятие посетили премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, министр образования и науки Гульмира Кудйбердиева, министр экономики Арзыбек Кожошев, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, международные партнеры, эксперты и другие.
Как отмечается, задача EXPO — создать площадку для демонстрации имеющихся решений и технологий с потенциалом их использования в ходе реализации общенационального проекта "Таза Коом". Цель EXPO – поддержание наиболее целесообразных и выгодных решений и комплексных мероприятий, нацеленных на успешную реализацию проекта "Таза Коом".

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