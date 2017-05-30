На заседание комитета ЖК пришлось приглашать депутатов, чтобы проголосовать по проекту закона

30 мая 2017, 13:21 Комментарии

На заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК 30 мая не могут проголосовать по проекту закона "О дисциплинарной комиссии при Совете судей КР" из-за отсутствия кворума.

После обсуждения вопроса в зале присутствовали 8 депутатов: Асель Кодуранова (СДПК), Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол"), Айнуру Алтыбаева (СДПК), Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт"), Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт"), Канатбек Керезбеков (СДПК), Осмонбек Артыкбаев (СДПК) и Иса Омуркулов (СДПК).

Председатель комитета А.Кодуранова сообщила, что для кворума необходимо присутствие 10 депутатов и попросила отдел комитета пригласить депутатов на заседание. После этого на заседание пришли депутаты Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") и Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс"), и комитет смог проголосовать за проект закона.