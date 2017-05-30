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На заседание комитета ЖК пришлось приглашать депутатов, чтобы проголосовать по проекту закона

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428927-ru.html

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30 мая 2017, 13:21       Комментарии

На заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК 30 мая не могут проголосовать по проекту закона "О дисциплинарной комиссии при Совете судей КР" из-за отсутствия кворума.
После обсуждения вопроса в зале присутствовали 8 депутатов: Асель Кодуранова (СДПК), Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол"), Айнуру Алтыбаева (СДПК), Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт"), Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт"), Канатбек Керезбеков (СДПК), Осмонбек Артыкбаев (СДПК) и Иса Омуркулов (СДПК).
Председатель комитета А.Кодуранова сообщила, что для кворума необходимо присутствие 10 депутатов и попросила отдел комитета пригласить депутатов на заседание. После этого на заседание пришли депутаты Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") и Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс"), и комитет смог проголосовать за проект закона.

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