А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами в результате стихийных бедствий

30 мая 2017, 13:34 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаеввыразил соболезнование президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки. "Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки.

Прошу Вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - цитирует послание пресс-служба президента.