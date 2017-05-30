Россия и Казахстан признали биометрические паспорта Кыргызстана в качестве проездного документа

30 мая 2017, 13:47 Комментарии

Россия и Казахстан подтвердили информацию относительно признания в качестве проездного документа граждан Кыргызстана для въезда/выезда и пребывания на территории РФ и РР, являющихся владельцами идентификационных карт - ID-карт граждан Кыргызстана 2017 года выпуска.

Как сообщили ДКС МИД КР, стороны признали паспорта в соответствии с межправительственным соглашением между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанного 30 ноября 2000 года.

Новые биометрические паспорта (ID-карты) выдаются с 1 мая.