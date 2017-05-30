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Россия и Казахстан признали биометрические паспорта Кыргызстана в качестве проездного документа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428925-ru.html

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Россия и Казахстан признали кыргызстанские биометрические паспорта

30 мая 2017, 13:47       Комментарии

Россия и Казахстан подтвердили информацию относительно признания в качестве проездного документа граждан Кыргызстана для въезда/выезда и пребывания на территории РФ и РР, являющихся владельцами идентификационных карт - ID-карт граждан Кыргызстана 2017 года выпуска.
Как сообщили ДКС МИД КР, стороны признали паспорта в соответствии с межправительственным соглашением между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанного 30 ноября 2000 года.
Новые биометрические паспорта (ID-карты) выдаются с 1 мая.

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