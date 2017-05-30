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Такой вы ее не видели! Топ-60 фото России в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428924-ru.html

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Россия и Казахстан признали кыргызстанские биометрические паспорта

30 мая 2017, 13:27       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, посетить которую может каждый желающий. Экспозиция называется "Удивительная Россия", на ней представлено 60 лучших работ известных фотографов, посвященных различным аспектам российской жизни.
© Sputnik / Светлана ФедотоваНа площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, посетить которую может каждый желающий Открытие ее приурочено к 15-летию деятельности представительства "Российской газеты" в Кыргызстане.
Ранее на центральной площади проводились фотовыставки, посвященные Международному женскому дню, Ноорузу, Апрельской народной революции и Дню Бишкека.

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