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Уголовное дело в отношении Жапарова, Чудинова и других — подробности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428923-ru.html

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Против депутатов Чудинова и Жапарова возбудили дело — обвиняют в коррупции

Возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР

30 мая 2017, 13:32       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Уголовное дело в отношении депутатов Жогорку Кенеша Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова поступило в Госкомитет национальной безопасности, сообщила пресс-служба ГКНБ.
В деле фигурируют и экс-министры сельского хозяйства Чынгысбек Узакбаев и Таалайбек Айдаралиев.
29 мая по материалам антикоррупционной службы ГКНБ было возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция" в отношении высокопоставленных чиновников.
По информации ГКНБ, 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра Игоря Чудинова Государственным фондом развития экономики (ГФРЭ) и Министерством финансов КР необоснованно и незаконно была выделена бюджетная ссуда в размере 200 миллионов сомов одной из компаний для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012 года.
В ГКНБ сообщили, что до подписания вышеуказанного распоряжения гражданка Шандецкая (теща Чудинова) приобрела 24 процента акций этой компании. Также акциями владели супруга экс-министра финансов и другие лица.
В последующем, отметили в спецслужбах, ГФРЭ при Министерстве финансов дважды (в 2012-м и 2015 годах) необоснованно и незаконно были продлены сроки возврата задолженности компании по выплате государственной бюджетной ссуды, отметили в ведомстве.
По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО перед Министерством финансов КР составляет 237 миллионов 791 тысячу сомов. Кроме того, в данное время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95 процентов акций компании являются лица, аффилированные с депутатом Акылбеком Жапаровым, комментируют в ГКНБ.
Согласно заключению судебного эксперта, компания из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денег не по целевому назначению использовала 68 миллионов 248 тысяч сомов.
"Таким образом, в результате противоправных действий Чудинова, экс-министров сельского хозяйства и мелиорации Узакбаева и Айдаралиева, экс-министра экономики Жапарова и других связанных с ними лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере", - сказано в сообщении ГКНБ.
Расследование данного уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.

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