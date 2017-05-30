Уголовное дело в отношении Жапарова, Чудинова и других — подробности

30 мая 2017, 13:32 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Уголовное дело в отношении депутатов Жогорку Кенеша Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова поступило в Госкомитет национальной безопасности, сообщила пресс-служба ГКНБ.

В деле фигурируют и экс-министры сельского хозяйства Чынгысбек Узакбаев и Таалайбек Айдаралиев.

29 мая по материалам антикоррупционной службы ГКНБ было возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция" в отношении высокопоставленных чиновников.

По информации ГКНБ, 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра Игоря Чудинова Государственным фондом развития экономики (ГФРЭ) и Министерством финансов КР необоснованно и незаконно была выделена бюджетная ссуда в размере 200 миллионов сомов одной из компаний для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012 года.

В ГКНБ сообщили, что до подписания вышеуказанного распоряжения гражданка Шандецкая (теща Чудинова) приобрела 24 процента акций этой компании. Также акциями владели супруга экс-министра финансов и другие лица.

В последующем, отметили в спецслужбах, ГФРЭ при Министерстве финансов дважды (в 2012-м и 2015 годах) необоснованно и незаконно были продлены сроки возврата задолженности компании по выплате государственной бюджетной ссуды, отметили в ведомстве.

По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО перед Министерством финансов КР составляет 237 миллионов 791 тысячу сомов. Кроме того, в данное время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95 процентов акций компании являются лица, аффилированные с депутатом Акылбеком Жапаровым, комментируют в ГКНБ.

Согласно заключению судебного эксперта, компания из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денег не по целевому назначению использовала 68 миллионов 248 тысяч сомов.

"Таким образом, в результате противоправных действий Чудинова, экс-министров сельского хозяйства и мелиорации Узакбаева и Айдаралиева, экс-министра экономики Жапарова и других связанных с ними лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере", - сказано в сообщении ГКНБ.

Расследование данного уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.