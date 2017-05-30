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Чудинов узнал об уголовном деле в отношении него из СМИ

Источник:
http://knews.kg/2017/05/chudin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428922-ru.html

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Против депутатов Чудинова и Жапарова возбудили дело — обвиняют в коррупции

Возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР

30 мая 2017, 13:09       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Игорь Чудинов, которого генпрокурор КР Индира Жолдубаева обвинила в коррупции, узнал об уголовном деле в отношении него из СМИ. Об этом депутат рассказал K-News.
По его словам, он пока не может прокомментировать данную ситуацию, потому что Генпрокуратура официально не уведомила его.
"Я узнал об уголовном деле из СМИ, мне уведомлений никаких не предъявляли", — пояснил он.
Тем временем, главный надзорный орган передал уголовное дело в отношении Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и Чынгыза Узакбаева в ГКНБ.
В Госкомитете нацбезопасности пояснили, что дело возбуждено 29 мая по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК КР («Коррупция»).
Из собранных материалов следует, что 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра КР Чудинова Министерством финансов КР в лице Госфонда развития экономики (ГФРЭ) при МФ КР, в нарушение требований действующего законодательства республики, необоснованно и незаконно была выделена бюджетная ссуда в размере 200 млн сомов ОАО "МИС" для целей реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012 года.
Следует отметить, что до подписания вышеуказанного распоряжения гражданка Т. Шандецкая (теща И.Чудинова) приобрела 24% акций ОАО "МИС" у ОсОО "Бишкекстроймонтаж". Также акциями ОАО "МИС" владели А. Жапарова (супруга экс-министра экономики и финансов КР Акылбека Жапарова) и другие лица.
В последующем Госфондом развития экономики при Минфине КР дважды (в 2012 и 2015 году) необоснованно и незаконно были продлены сроки возврата задолженности ОАО "МИС" по выплате государственной бюджетной ссуды.
По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО "МИС" перед Министерством финансов КР составляет 237 млн 791 тыс. 075 сомов. Кроме того, в данное время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95% акций ОАО "МИС" являются лица, аффилированные с депутатом ЖК КР Акылбеком Жапаровым.
Согласно заключению судебного эксперта, ОАО "МИС" из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денежных средств, не по целевому назначению использованы 68 млн 248 тыс. 050 сомов.
Таким образом, в результате противоправных действий экс-премьер-министра КР Игоря Чудинова, экс-министров сельского хозяйства и мелиорации Чынгыза Узакбаева и Таалайбека Айдаралиева, экс-министра экономики Акылбека Жапарова и других связанных с ними лиц, государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ КР.

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