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Независимые наблюдатели провели акцию против поправок в Закон "О выборах"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360689_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428919-ru.html

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30 мая 2017, 13:15       Комментарии

Сегодня, 30 мая, возле здания парламента на митинг против внесения изменения в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР" вышли независимые наблюдатели на выборах депутатов ЖК и предстоящих президентских выборов.
Отметим, что поправки предлагают увеличить размер избирательного залога, вносимого на специальный счет ЦИК, кандидатом в президенты.
По словам директора ОФ "Гражданская платформа за коалицию и демократию "Интербилим" Айнуры Усупбековой, вопрос состоит в том, что ЖК принял во втором чтении законопроект по выборам. Независимые наблюдатели написали протест против принятия данных изменений. Эти нормы, считают участники акции протеста, ущемляют право независимых наблюдателей, а также в целом права избирателей.
"Согласно поправкам, независимых наблюдателей приравняли к общественным деятелям. Им предлагают просто стать статистами, которые будут наблюдать, но не смогут обжаловать все факты нарушений на выборах. Тем самым депутаты подтвердили свою инициативу по принятию "драконовских" изменений. Мы называем их "драконовскими" потому, что в этом большом пакете увеличена сумма избирательных фондов кандидатов в президенты. Неимоверные миллионные суммы позволят вести нечестную агитацию, заниматься подкупом избирателей. Все это в рамках избирательных фондов. Конечно же, им мешают независимые наблюдатели, которые оспаривают факты подкупа жалоб, ведь акты в основном идут от самих независимых наблюдателей, которые защищают права избирателей", - сказала Усупбекова.
Она отметила, что теперь может случиться так, что в конечном итоге институт независимого наблюдения будет ликвидирован.  Страна, которая получает сейчас 13-миллионный грант от Евросоюза, может не выполнить индикаторы, которые сама же и поставила.
"Получается, что правительство само себе обрезает сук, на котором сидит. Тем самым оно нарушает принципы международных стандартов, которые наша страна подписала. Комитет, который, несмотря на свое заключение по этому поводу, дал комментарий, что этот законопроект действительно нарушает принципы,  разрешил согласиться с этими изменениями. Это тоже нонсенс. Поэтому мы призываем всех депутатов в срочном порядке отозвать этот законопроект либо инициативной группе исключить пункт о независимых наблюдателях и оставить закон в прежней версии. Иначе получится так, что завтра партии будут обращаться к независимым наблюдателям за консультацией или услугой уже на коммерческой основе", - отметила директор ОФ "Интербилим".

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