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Мобильный оператор О!: 6 способов пополнить баланс без комиссии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360686_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428918-ru.html

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30 мая 2017, 13:21       Комментарии

Мобильный оператор О! продолжает работать над увеличением спектра возможностей, чтобы абоненты сети могли пополнять баланс без комиссии.
"Для нас важно, чтобы абоненты получали на свой мобильный счёт ровно столько, сколько оплатили, не оплачивая при этом ни сомом больше. Поэтому сегодня абоненты сети О! могут пополнить свой мобильный счет почти в 500 точках. С каждым днем их количество растёт, ведётся работа для того, чтобы все жители Кыргызстана, вне зависимости от удалённости от крупных городов, могли бесплатно пополнить свой баланс", - отмечает коммерческий директор Максим Сидоренко.
Быстро, удобно и без комиссии пополнить баланс можно:
<li>В крупнейшей сети Офисов продаж и обслуживания О! (более 70 по всей стране);</li><li>Через сеть терминалов ОАО "Оптима Банк", расположенных в супермаркетах "Народный" и в крупных торговых точках по Кыргызстану (более 125);</li><li>У промоутеров, которых можно узнать по фирменной одежде;</li><li>В филиалах ГП "Бишкек Почтамт" (более 80 по г. Бишкек);</li><li>Не выходя из дома можно осуществить платеж через электронные кошельки Optima24, "Элсом", "Мобильник" и Umai.kg;</li><li>В фирменных магазинах O!Store в Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше.</li>
При пополнении мобильного счета этими способами ваш баланс будет пополнен через несколько секунд без каких-либо сложностей. С адресами всех точек с бесплатным пополнением баланса можно ознакомиться на официальном сайте компании www.o.kg.
Оплата услуг связи без дополнительных затрат!
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