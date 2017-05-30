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Центрально-Азиатскому региональному представительству "Российской газеты" исполнилось 15 лет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcentral-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428917-ru.html

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30 мая 2017, 13:03       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Центрально-Азиатскому региональному представительству "Российской газеты" исполнилось 15 лет. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель генерального директора ФБГУ "Редакция "Российской газеты" Андрей Першин.
По его словам, "Российская газета" - официальное печатное издание правительства России. На своих страницах редакция публикует полную и достоверную информацию о политике, экономике, культуре и бизнесе. Готовит интервью с влиятельными персонами российской власти. Также репортажи от собственных корреспондентов из разных точек мира. Газета имеет 14 филиалов в 33 крупнейших городах России и корпункты за рубежом.
"Единственным полноценным зарубежным представительством "Российской газеты" является Центрально-Азиатское региональное представительство с центром в Бишкеке, которое было открыто в 2002 году. Основная задача представительства – информировать российского читателя о наиболее знаковых, масштабных и интересных событиях в Кыргызстане. А читатель "Российской газеты" в Кыргызстане всегда в курсе всех новостей о важных событиях России, о российско-кыргызском сотрудничестве, о ходе совместных масштабных проектов, к реализации которых Россия и Кыргызстан уже приступили или приступят в ближайшем будущем", - сказал А.Першин.
По его словам, периодичность выхода "Российской газеты" как в России, так и в Кыргызстане – 6 раз в неделю. За 15 лет увидели свет более 3 тыс ежедневных, еженедельных и специальных выпусков газеты, суммарным тиражом более 3,5 млн экземпляров. За 15 лет в истории "Российской газеты" не были ни одного случая срыва выпуска газеты, либо недоставки читателю.
"Журналисты газеты – граждане Кыргызстана, которые пишут о своей родине на страницах газеты в позитивном ключе, рассказывая России о хорошем, добром и гостеприимном Кыргызстане, о его добрых делах, свершениях и достижениях. О многих проектах развития. И попутно знакомит граждан Кыргызстана с важными событиями в жизни России", - сказал А.Першин.
Также замгендиректора отметил, что "РГ" в Кыргызстане регулярно организует и проводит в городах республики различные медийные мероприятия - круглые столы, выставки, спортивные турниры и многое другое.

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