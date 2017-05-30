В Араванском районе началось строительство нового моста

30 мая 2017, 13:09 Комментарии

Ош, 30 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Араванском районе Ошской области накануне заложена капсула в основание нового моста, который соединит четыре близлежащих села. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Ошской области.

В церемонии закладки капсулы приняли участие полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, аким района, руководители соответствующих органов и местные жители.

По словам Т.Сарыбашова, во время рабочей поездки премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в Араванский район, аксакалы и местное население попросили построить мост на реке Караван-Сай "И вот сегодня обещанное слово премьер-министра превращается в реальность. Все строительные работы данного моста будут под контролем, мы будем требовать у подрядчика качества и скорость производимых работ", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе, старый мост, который был построен в 1956 году не может в полной мере обслуживать проходящий через него автотранспорт вследствие чего создаются заторы. Ежедневно через старый мост проезжает 9 тысяч автомобилей. По просьбе местного населения было решено строительство второго нового моста.

Сметная стоимость строительства составляет 16,5 млн сомов. Длина моста будет составлять 50 метров, а ширина — 14 метров. Данный мост будет соединять 4 села района.