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В Араванском районе началось строительство нового моста

Источник:
http://kabar.kg/news/v-aravans...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428916-ru.html

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30 мая 2017, 13:09       Комментарии

Ош, 30 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Араванском районе Ошской области накануне заложена капсула в основание нового моста, который соединит четыре близлежащих села. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Ошской области.
В церемонии закладки капсулы приняли участие полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, аким района, руководители соответствующих органов и местные жители.
По словам Т.Сарыбашова, во время рабочей поездки премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в Араванский район, аксакалы и местное население попросили построить мост на реке Караван-Сай "И вот сегодня обещанное слово премьер-министра превращается в реальность. Все строительные работы данного моста будут под контролем, мы будем требовать у подрядчика качества и скорость производимых работ", - сказал он.
Как сообщили в пресс-службе, старый мост, который был построен в 1956 году не может в полной мере обслуживать проходящий через него автотранспорт вследствие чего создаются заторы. Ежедневно через старый мост проезжает 9 тысяч автомобилей. По просьбе местного населения было решено строительство второго нового моста.
Сметная стоимость строительства составляет 16,5 млн сомов. Длина моста будет составлять 50 метров, а ширина — 14 метров. Данный мост будет соединять 4 села района.

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