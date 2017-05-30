"Интересно": 5 фактов об электромобиле, которые вы должны знать перед покупкой.

30 мая 2017, 13:12 Комментарии

Электрические автомобили становятся все более популярными. Если вы уже задумываетесь о покупке такого транспортного средства, то вам следует знать несколько важных фактов.

Ограниченный запас хода

Общеизвестно, что электромобили имеют ограниченный запас хода на одной зарядке. Да и езда на большой скорости еще быстрее разряжает батарею. Существуют факторы, влияющие на запас хода. Езда на большой скорости, а также по холмистой местности, работа печки и прочих приборов оказывают влияние на быструю разрядку. Но, избегая ненужных маршрутов, и плавно регулируя скорость, вы сможете продлить запас хода.

Требует минимум обслуживания

Конечно, полностью обойтись без обслуживания не получится. Важно следить за шинами и охлаждающей жидкостью, которая играет важную роль в электрических транспортных средствах. Но затраты на такое техническое обслуживание сравнительно небольшие.

Прекрасно подходит для недалеких поездок

Большинство электромобилей имеют запас хода на одной зарядке около 130 — 160 км, которых достаточно для большинства водителей. Отличное транспортное средство для недалеких поездок, которое не загрязняет окружающую среду, да и еще недорогое в обслуживании.

Нехватка зарядных станций

Недостаточное количество точек зарядки электромобилей является основным сдерживающим фактором массового распространения электрокаров. Кроме зарядных станций, мы нуждаемся еще и в демократичной цене на новый вид транспорта.

Отсутствие расхода заряда – плохо

Удивительно, но электромобиль не должен стоять без дела. Если оставить аккумулятор со 100% зарядкой на длительное время — это может плохо сказаться на его состоянии. Заряжать автомобиль нужно непосредственно перед поездкой.

Это лишь несколько фактов, которые необходимо знать будущему владельцу электрокара. К счастью, есть много доступных материалов, которые помогут вам найти ответы на любые вопросы.

С течением времени прогресс технологий сгладит многие из этих недостатков. А пока заботьтесь о своем автомобиле должным образом.

"Интересно"

30.05.17