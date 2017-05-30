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Посольство КР выясняет обстоятельства суицида кыргызстанца в Ленинградской области - МИД

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428914-ru.html

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30 мая 2017, 13:13       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Посольство КР в РФ выясняет обстоятельства суицида 52-летнего кыргызстанца, найденного повешенным в Ленинградской области.
Как сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе МИД КР, канцелярией Посольства направлен официальный запрос в УМВД по г.Санкт-Петербург для подтверждения данного факта и гражданства погибшего.
Напомним, что по сообщениям российских СМИ 26 мая в лесополосе Всеволожском районе Ленинградской области было найдено тело 52-летнего гражданина Кыргызстана. Сообщается, что мужчина работал на автомойке. У погибшего была найдена предсмертная записка, где он обвинил в свой смерти работников шиномонтажа Хасана, Рустама, Мухтара с мойки.

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