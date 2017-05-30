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Андрей Першин: Филиал "Российской газеты" в Бишкеке один из лучших

Источник:
http://kabar.kg/news/andrei-pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428913-ru.html

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30 мая 2017, 13:19       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Филиал "Российской газеты" в Бишкеке один из лучших из сетей филиалов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" заявил заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Андрей Першин.
"Причина - глубинное знание проблем Кыргызстана. Зачастую самым слабым местом российской журналистики является слабое знание проблемы. А во многих федеральных изданиях глубоко не знают о проблеме, о которой пишут. А в Кыргызстане хорошо разбираются в том, о чем пишут",- сказал А.Першин.
Читателю российской журналистике важнее получить информацию о проблеме, которую он сам потом сможет проанализировать.
В свою очередь директор Центрально-Азиатского представительства ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Дмитрий Евлашков отметил, что они стараются писать в позитивном ключе. "У нас нет никаких запретов или документов, что, мол, пиши только хорошее или, что-то подобное. Время и так не простое и когда происходят такие события, как крушение самолета, сели или оползни мы стараемся писать о том, как справляется с этим страна. Этот позитивный залог, который лучше ориентирует человека, чем бесконечное изучение трагедии", - поделился он.

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