Андрей Першин: Филиал "Российской газеты" в Бишкеке один из лучших

30 мая 2017, 13:19 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Филиал "Российской газеты" в Бишкеке один из лучших из сетей филиалов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" заявил заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Андрей Першин.

"Причина - глубинное знание проблем Кыргызстана. Зачастую самым слабым местом российской журналистики является слабое знание проблемы. А во многих федеральных изданиях глубоко не знают о проблеме, о которой пишут. А в Кыргызстане хорошо разбираются в том, о чем пишут",- сказал А.Першин.

Читателю российской журналистике важнее получить информацию о проблеме, которую он сам потом сможет проанализировать.

В свою очередь директор Центрально-Азиатского представительства ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Дмитрий Евлашков отметил, что они стараются писать в позитивном ключе. "У нас нет никаких запретов или документов, что, мол, пиши только хорошее или, что-то подобное. Время и так не простое и когда происходят такие события, как крушение самолета, сели или оползни мы стараемся писать о том, как справляется с этим страна. Этот позитивный залог, который лучше ориентирует человека, чем бесконечное изучение трагедии", - поделился он.