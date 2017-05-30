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Больше половины Дисциплинарной комиссии при Совете судей должны составлять судьи, - считает Ф.Джамашева

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428912-ru.html

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30 мая 2017, 12:51       Комментарии

Больше половины состава Дисциплинарной комиссии при Совете судей должны составлять судьи, считает заместитель председателя Верховного суда Феруза Джамашева. Такое мнение она выразила 30 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Комитет в первом чтении рассматривает законопроект "О дисциплинарной комиссии при Совете судей КР".
По проекту закона состав Дисциплинарной комиссии формируется президентом, Жогорку Кенешем и Советом судей. Каждая из указанных сторон представляет по 3 члена состава комиссии.
Во время заседания депутаты попросили Ф.Джамашеву высказать мнение относительно состава комиссии.
"Лично я думаю, что большинство состава дисциплинарной комиссии быть сами судьи. Потому что судейскую работу никто не поймет лучше, чем сами судьи. Приведу пример с врачебной ошибкой. Если таковая будет допущена, то только сам врач сможет дать точную оценку. Мы предлагали такие поправки относительно состава комиссии, но поддержки не нашли. Но вообще больше половины состава комиссии должны быть судьями", - сказала она.
Депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") поинтересовался, почему депутаты ЖК не могут входить в состав комитета. "Иногда это ведь только на пользу. Депутаты могут поднимать вопросы, которые, возможно, будут неудобными для некоторых", - заметил он.
"Тут лежит принцип разделения властей. Судебная власть - самостоятельная, и если в состав Дисциплинарной комиссии войдут депутаты, то это будет как вмешательство законодательной власти в судебную", - ответила Ф.Джамашева.

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