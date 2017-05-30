Обзор: В отношении каких депутатов Жогорку Кенеша возбуждены уголовные дела?

30 мая 2017, 13:02 Комментарии

Генеральный прокурор Индира Жолдубаева 30 мая возбудила уголовные дела в отношении двух действующих депутатов Жогорку Кенеша - Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова. АКИpress представляет подборку действующих депутатов, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Так, 30 мая 2017 года возбуждены уголовные дела на депутатов фракции "Бир Бол" Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ГКНБ по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

25 февраля 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева по признакам преступлений, предусмотренных статьями 303 (коррупция) и 166 (мошенничество) Уголовного кодекса. Основанием послужило заявление российского бизнесмена Леонида Маевского, который заявил о даче 1 млн долларов за вход в управление компанией "Альфа Телеком".

Первомайский районный суд вынес решение об аресте Текебаева. С 26 февраля оппозиционер находится в СИЗО ГКНБ.

17 февраля 2017 года в отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова ("Ата Мекен") и должностных лиц Счетной палаты было возбуждено уголовное дело по материалам о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей для сотрудников Счетной палаты. Дело заведено по статьям ст.303, ч.1 (коррупция) и 315, ч.2 (служебный подлог).

По данным материалов уголовного дела, А.Шыкмаматов также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" автомашину своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. "Мерседес-Бенц" Е320 супруги А.Шыкмаматова, 2000 года, выпуска был оценен в 14 тыс. 637 долларов. Рыночная стоимость аналогичной автомашины в таком же состоянии на октябрь 2011 года составляла 10 тыс. долларов, сообщали в правоохранительных органах.

Как сообщили в ГКНБ, 27 марта А.Шыкмаматову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3.4, ст.303 ч.2 (соучастие в коррупции) Уголовного кодекса. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Суд по делу А.Шыкмаматова начался 24 мая.

Против депутата фракции СДПК Музаффара Исакова 14 февраля 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (коррупция) Уголовного кодекса. М.Исаков подозревается в том, что будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Жалал-Абадской области, по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районного Госрегистра и архитектуры в период 2010-2015 годов вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство.

Генеральная прокуратура 26 декабря 2016 года возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора и депутата фракции "Ата Мекен" Аиды Саляновой по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса.

Дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске Алексея Елисеева.

Суд по делу А.Саляновой начался 22 мая.

9 ноября 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное деле в отношении депутата фракции "Кыргызстан" Каната Исаева в бытность мэром Токмока. Дело возбуждено по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, он незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства торгового центра. Также Исаева обвинили в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по заниженной цене и путем прямой продажи.