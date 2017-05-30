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Россия и Казахстан признали кыргызстанские биометрические паспорта

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428910-ru.html

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Кыргызстанцам разрешили въезжать в Россию и Казахстан по новым биометрическим паспортам

30 мая 2017, 13:08       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Россия и Казахстан признали новые биометрические паспорта Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
С 1 мая начались обмен и выдача биометрических ID-card. Далее биометрические паспорта проходили процедуру легализации за рубежом, документы изучали в России, Казахстане и Узбекистане.
"Российская и казахстанская стороны подтвердили информацию о признании в качестве проездного документа граждан Кыргызстана для въезда/выезда и пребывания на территории РФ и РК, являющихся владельцами идентификационных карт, паспортов гражданина Кыргызстана образца 2017 года (ID-карта)", - говорится в сообщении.
Основа признания - межправительственное соглашение между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан от 2000 года и нотные соглашения.
Какой будет процедура замены старых ID-card на новые, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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