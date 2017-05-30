Россия и Казахстан признали кыргызстанские биометрические паспорта

30 мая 2017, 13:08 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Россия и Казахстан признали новые биометрические паспорта Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

С 1 мая начались обмен и выдача биометрических ID-card. Далее биометрические паспорта проходили процедуру легализации за рубежом, документы изучали в России, Казахстане и Узбекистане.

"Российская и казахстанская стороны подтвердили информацию о признании в качестве проездного документа граждан Кыргызстана для въезда/выезда и пребывания на территории РФ и РК, являющихся владельцами идентификационных карт, паспортов гражданина Кыргызстана образца 2017 года (ID-карта)", - говорится в сообщении.

Основа признания - межправительственное соглашение между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан от 2000 года и нотные соглашения.

Какой будет процедура замены старых ID-card на новые, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>