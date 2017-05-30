Для внедрения цифровых технологий необходимо понять их ценность – Себастьян Фу

30 мая 2017, 12:34 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Для внедрения цифровых технологий необходимо понять их ценность. Об этом в Бишкеке на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" заявил эксперт по электронному правительству Сингапура Себастьян Фу.

По его словам, для внедрения такого проекта необходима заинтересованность в этом руководство страны.

"Наш премьер понимает ценность цифровых технологий. Он чемпион по продвижению новых технологий. Но, у нас есть одна проблема – мы движемся очень медленно. Многие наши политики не понимают на достаточном уровне этого. Наш премьер сказал, что технологии влияют на экономику и политику мира. Для цифровой трансформации в Сингапуре был создан фонд и привлечены хорошие образованные люди. И, слава богу, правительство привержено предоставлять технологию, и связало их, с улучшением будущего", - отметил он.

Также С. Фу сообщил, что без фактического вовлечения самих пользователей проект не будет реализован в полном объеме. "Если, к примеру, мы внедряем что-то для водителей, то должны пригласить их и обсудить с ними их возможности. Также выяснить насколько полезно это будет в использовании", - сказал эксперт.

"Сингапур стал умным городом. В рамках этого по городу мы установили 10 тыс датчиков на электростолбах. Помимо этого тестируем внедрение автономных автобусов. То есть транспорт без водителя", - добавил он.