Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше пройдет конференция "Новые возможности рынка ЕАЭС для развития регионов"В Оше пройдет конференция "Новые возможности рынка ЕАЭС для развития регионов"Результатом программы "Таза коом" станет создание рабочих мест, - глава Аппарата президентаРезультатом программы "Таза коом" станет создание рабочих мест, - глава Аппарата президента

Для внедрения цифровых технологий необходимо понять их ценность – Себастьян Фу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-vned...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428909-ru.html

Похожие новости

Десять городов США приняли резолюцию о необходимости импичмента Трампу

Жээнбеков: "Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала

Проект "Таза коом" создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего - С.Исаков

Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и ЦА - Л.Бурунчук

Главными элементами развития "Таза коом" являются новая модель управления, технологии и рост человеческого потенциала – Жээнбеков

30 мая 2017, 12:34       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Для внедрения цифровых технологий необходимо понять их ценность. Об этом в Бишкеке на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" заявил эксперт по электронному правительству Сингапура Себастьян Фу.
По его словам, для внедрения такого проекта необходима заинтересованность в этом руководство страны.
"Наш премьер понимает ценность цифровых технологий. Он чемпион по продвижению новых технологий. Но, у нас есть одна проблема – мы движемся очень медленно. Многие наши политики не понимают на достаточном уровне этого. Наш премьер сказал, что технологии влияют на экономику и политику мира. Для цифровой трансформации в Сингапуре был создан фонд и привлечены хорошие образованные люди. И, слава богу, правительство привержено предоставлять технологию, и связало их, с улучшением будущего", - отметил он.
Также С. Фу сообщил, что без фактического вовлечения самих пользователей проект не будет реализован в полном объеме. "Если, к примеру, мы внедряем что-то для водителей, то должны пригласить их и обсудить с ними их возможности. Также выяснить насколько полезно это будет в использовании", - сказал эксперт.
"Сингапур стал умным городом. В рамках этого по городу мы установили 10 тыс датчиков на электростолбах. Помимо этого тестируем внедрение автономных автобусов. То есть транспорт без водителя", - добавил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум