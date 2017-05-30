В Оше пройдет конференция "Новые возможности рынка ЕАЭС для развития регионов"

30 мая 2017, 12:37 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В г. Ош 1-2 июня 2017 года Министерство экономики КР при поддержке проекта Азиатского Банка Развития по усилению возможностей и смягчению рисков в период адаптации Кыргызстана в интеграции с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) планирует проведение Практической конференции: "Новые возможности рынка ЕАЭС для развития регионов".

Как ожидается, в данной Конференции примут участие представители правительства КР, полномочные представители гособладминистраций, руководители районов и местных органов самоуправления, представители бизнеса и бизнес-ассоциаций южных регионов, представители НПО, представители и консультанты АБР по поддержке правительства в адаптации КР к условиям интеграции в ЕАЭС, эксперты и специалисты по специфическим вопросам реализации Договора о ЕАЭС на национальном и наднациональном (ЕЭК) уровнях.

Также, проведение практической конференции по вопросам ЕАЭС для северных регионов страны, планируется в г.Бишкек, 8-9 июня текущего года.

Цели Практической Конференции:

- Информирование об изменениях в экономическом развитии страны и регионах в новых условиях интеграции в ЕАЭС: основные результаты, проблемы, планируемые действия Правительства;

- Информирование о новых условиях по свободному перемещению товаров и трудовых ресурсов в условиях интеграции КР с ЕАЭС;

- Обсуждение существующих барьеров для бизнеса и свободного перемещения товаров на рынок ЕАЭС из регионов;

- Информирование об источниках финансирования местных региональных проектов, включая ресурсы Кыргызско-Российского Фонда Развития;

- Открытая дискуссия по поддержке экспортёров и устранению барьеров на рынок ЕАЭС для бизнеса всех регионов;

- Выработка рекомендаций для Правительства и местных органов самоуправления по устранению барьеров и поддержке развития бизнеса в регионах с учётом интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.