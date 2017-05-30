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Результатом программы "Таза коом" станет создание рабочих мест, - глава Аппарата президента

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428907-ru.html

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30 мая 2017, 12:27       Комментарии

Результатами реализации программы "Таза коом" станет создание рабочих мест и соответственно повышение уровня занятости и благосостояния населения. Об этом 30 мая на международной конференции "Таза коом": Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества" сказал руководитель Аппарата президента Сапар Исаков.
По его словам, ведущую роль в инновационном развитии страны играет преумножение человеческого капитала.
Касаясь источников финансирования, С.Исаков отметил, что многие компоненты в рамках "Таза коом" не требуют большого финансирования, а требуют политической воли для продвижения. Кроме того, некоторые проекты имеют возвратность вложенных средств, в этих случаях активную роль будет играть частный сектор в качестве инвестора или партнера по принципам государственно-частного партнерства.
"Однако крупные инфраструктурные и социальные проекты требуют вложения значительных средств. В этом плане мы хотели бы предложить партнерам по развитию создать специальный трастовый фонд для реализации программы "Таза Коом"", - заявил Сапар Исаков.
По его словам, программа будет реализована в несколько этапов. "Мы планируем избавиться от многих справок до конца года и автоматизировать многие услуги. Уже скоро заемщики в банках смогут получить необходимую справку от Соцфонда, не выходя из банка. До конца текущего года также планируется внедрение автоматизированных центров обслуживания населения в селах Кыргызстана. Другие проекты, особенно инфраструктурные, потребуют год-два для полной реализации. Мы охватили ВОЛСами всю страну, теперь нужно довести высокоскоростной интернет до каждого пользователя. Третья категория проектов - долгосрочная. К примеру, изменения в образовательную систему принесут результаты только после 5-6 лет", - сообщил глава Аппарата президента.

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