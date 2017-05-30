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Что творил ураган в Москве — кадры очевидцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428906-ru.html

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30 мая 2017, 12:12       Комментарии

Ураган с ливнем и грозой унес жизни по меньшей мере 11 человек в Москве и Подмосковье, повалил сотни деревьев, разбил машины и нарушил движение общественного транспорта в понедельник, 29 мая.
По данным столичного департамента здравоохранения, из-за разгула стихии пострадало более 50 человек, в том числе дети. Им оказывается помощь в десяти московских больницах.
По факту гибели людей во время урагана в Москве проводятся доследственные проверки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.
Для ликвидации последствий урагана задействованы силы и средства всех пожарно-спасательных гарнизонов Центрального федерального округа, Москвы и области, а также спасатели центра "Лидер", "Центроспаса", Ногинского спасательного центра. МЧС открыло "горячую линию" в связи с ураганом, сообщили в пресс-службе ведомства.

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