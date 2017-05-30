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Кыргызстанцам разрешили въезжать в Россию и Казахстан по новым биометрическим паспортам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428904-ru.html

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30 мая 2017, 12:24       Комментарии

Кыргызстанцам разрешили выезжать и въезжать в Россию и Казахстан по новым биометрическим паспортам, сообщает пресс-служба МИДа.
По данным внешнеполитического ведомства, на основании нотного соглашения между МИДами Кыргызстана, России и Казахстана, образующий нотную договоренность между правительствами этих стран о взаимных поездках граждан, российская и казахская стороны подтвердили информацию относительно признания в качестве проездного документа граждан Кыргызстана для въезда/выезда и пребывания на территории России и Казахстана, являющихся владельцами идентификационных карт – паспортов гражданина КР образца 2017 года (ID-карта).

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