Кыргызстанцам разрешили въезжать в Россию и Казахстан по новым биометрическим паспортам

30 мая 2017, 12:24 Комментарии

Кыргызстанцам разрешили выезжать и въезжать в Россию и Казахстан по новым биометрическим паспортам, сообщает пресс-служба МИДа.

По данным внешнеполитического ведомства, на основании нотного соглашения между МИДами Кыргызстана, России и Казахстана, образующий нотную договоренность между правительствами этих стран о взаимных поездках граждан, российская и казахская стороны подтвердили информацию относительно признания в качестве проездного документа граждан Кыргызстана для въезда/выезда и пребывания на территории России и Казахстана, являющихся владельцами идентификационных карт – паспортов гражданина КР образца 2017 года (ID-карта).