Профильный комитет ЖК одобрил перенос выборов на 15 октября

30 мая 2017, 11:09 Комментарии

Сегодня, 29 мая, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил в третьем чтении законопроект о внесении изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Отметим, законопроект предусматривает изменение даты проведения выборов президента. Голосование предлагается перенести с 19 ноября на 15 октября.

В третьем чтении депутаты проголосовали за поддержку законопроекта без обсуждения и теперь его рассмотрят в парламенте. Напомним, закон вступит в силу после того, как парламент одобрит его в третьем чтении, а затем подпишет президент страны.

Помимо переноса выборов на 15 октября, также предлагается повысить залог для кандидатов в президенты со 100 тыс. до миллиона сомов.

Еще одна важная поправка - увеличение избирательного порога для партий во время выборов. Согласно новому законопроекту порог повышается с 7% до 9%. Кроме того, место выбывшего депутата занимает новый депутат того же пола. Однако эта норма вступит в силу в 2020 году.