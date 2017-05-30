Прокуратура: Земельный участок возле ТЦ "1000 мелочей" выдан незаконно

30 мая 2017, 11:19 Комментарии

Земельный участок возле ТЦ "1000 мелочей" выдан незаконно, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Городским надзорным органом проведена проверка по обращению жителей дома №127 по проспекту Чуй. Установлено, что решением комиссии по предоставлению прав на земельные участки в г. Бишкек от 22 июля 2016 года ОсОО "К." предоставлена дополнительная земля площадью 3 сотки на условиях аренды во временное пользование сроком на 5 лет. Данный участок выделен под проектирование и строительство пристройки к действующей парикмахерской, несмотря на то, что является местом озеленения и общего пользования в соответствии с городским генпланом.

В то же время установлено, что в протоколе комиссии отсутствуют сведения об этажности и подвале, также не был указан план пристройки, то есть капитальное строительство или строительство легкой реконструкции. Кроме того, не был разработан проект детальной планировки и проект застройки в соответствии с генпланом столицы. Таким образом, при предоставлении данного земельного участка были нарушены требования земельного кодекса КР и Положения "О порядке и условиях возмездного предоставления прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности г. Бишкек".

По данному факту 18 апреля 2017 года прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 305-2 (нарушение земельного законодательства КР) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.

В настоящее время следственным отделом управления ГСБЭП ведется следствие.

Также следует отметить, что по обращению жителей по вопросу фальсификации подписей жильцов, следователем УВД Свердловского района столицы 6 февраля 2017 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем не менее 28 марта прокуратурой данное решение следователя было отменено и направлено в УВД Свердловского района для организации дополнительной проверки, в результате чего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 353 (самоуправство) УК КР. А в отношении следователя, ранее отказавшего в возбуждении уголовного дела, возбуждено дисциплинарное производство.

В связи с данными обстоятельствами отмечено, что обращения граждан в надзорный орган не остаются без соответствующего рассмотрения. При этом, если в ходе рассмотрения выявляются противоправные действия, прокуратурой принимаются достаточно строгие меры в рамках действующего законодательства КР.

Надзорный орган сообщает, что по фактам незаконных действий представителей исполнительной власти, в том числе правоохранителей, граждане могут обратиться с заявлением в прокуратуру лично по телефону 0(312) 54-28-18 или через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте ГП КР.