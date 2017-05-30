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Возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360679_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428901-ru.html

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30 мая 2017, 11:29       Комментарии

29 мая 2017 года генеральным прокурором на основании материалов, поступивших из Государственного комитета
национальной безопасности, возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200
млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".
Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

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