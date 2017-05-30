30 мая 2017, 11:29 Комментарии

29 мая 2017 года генеральным прокурором на основании материалов, поступивших из Государственного комитета

национальной безопасности, возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200

млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.