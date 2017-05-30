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На площади Ала-Тоо проходит митинг общества слепых и глухих

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360682_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428900-ru.html

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30 мая 2017, 11:52       Комментарии

Сегодня, 30 мая, на площади Ала-Тоо проходит митинг общества слепых и глухих.
Участники акции протеста требуют, чтобы власти разобрались в их проблемах. В частности, чтобы правоохранительные и надзорные органы поставили точку в вопросе выделения недвижимости для слепых и глухих.
По словам бывшего члена общества слепых и глухих Алтынбека Тобокел уулу, прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении руководства общества по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество в особо крупных размерах". Дело возбуждено по факту незаконного распределения жилья, предназначенного для инвалидов по зрению и слуху.
"В общей сложности были построены дома на 225 квартир. Деньги на строительство жилья выделялись из республиканского бюджета. На днях стало известно, что ежегодно нам выделяется из бюджета 39 млн 601 тыс. сомов в год на приобретение дифлосурдоприборов, для незрячих людей - говорящих смартфонов, слуховых аппаратов. Их до сих пор наши члены общества так и не получили. Куда деваются деньги из бюджета, непонятно", - сказал Тобокел уулу.
Он отметил, что 28 млн сомов из этой суммы выделены на поддержку производственного предприятия общества слепых и глухих.
"Несмотря на это, на 11 предприятиях по всей республике никто не работает. На предприятии, где должны работать порядка 150 сотрудников, от силы трудятся 10 человек инвалидов. Остальные - здоровые люди. Квартиры получают здоровые люди, руководители общества и их дети", - добавил он.

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