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Десять городов США приняли резолюцию о необходимости импичмента Трампу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360685_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428899-ru.html

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30 мая 2017, 12:21       Комментарии

Американские города создают движение с целью добиться импичмента президенту Дональду Трампу. Как пишет Росбалт со ссылкой на американское издание Politico, десятым городом, принявшим соответствующую резолюцию стал город Бруклин в штате Массачусетс.
По данным СМИ, большинство городов, принявших аналогичные резолюции, находятся в штатах Массачусетс и Калифорния. Понимая, что вопрос отстранения президента от власти не находится в компетенции местных властей, они пытаются воздействовать на своих конгрессменов, чтобы те инициировали расследование против Трампа. Начать процедуру импичмента имеет право только Палата представителей и только по рекомендации юридического комитета, напоминает издание.
"Трамп - расист, ксенофоб и шовинист, и он проводит политику, соответствующую своим убеждениям", - заявил представитель городского совета Чикаго Амейа Павар, инициировавший рассмотрение резолюции в городском парламенте.
Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. 20 января 2017 года он официально вступил в должность главы американского государства.

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