Десять городов США приняли резолюцию о необходимости импичмента Трампу

30 мая 2017, 12:21 Комментарии

Американские города создают движение с целью добиться импичмента президенту Дональду Трампу. Как пишет Росбалт со ссылкой на американское издание Politico, десятым городом, принявшим соответствующую резолюцию стал город Бруклин в штате Массачусетс.

По данным СМИ, большинство городов, принявших аналогичные резолюции, находятся в штатах Массачусетс и Калифорния. Понимая, что вопрос отстранения президента от власти не находится в компетенции местных властей, они пытаются воздействовать на своих конгрессменов, чтобы те инициировали расследование против Трампа. Начать процедуру импичмента имеет право только Палата представителей и только по рекомендации юридического комитета, напоминает издание.

"Трамп - расист, ксенофоб и шовинист, и он проводит политику, соответствующую своим убеждениям", - заявил представитель городского совета Чикаго Амейа Павар, инициировавший рассмотрение резолюции в городском парламенте.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. 20 января 2017 года он официально вступил в должность главы американского государства.