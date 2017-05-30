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Уголовное дело в отношении Чудинова, Жапарова и экс-депутата Ч.Узакбаева поступило в ГКНБ

Источник:
http://kabar.kg/news/ugolovnoe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428898-ru.html

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30 мая 2017, 12:26       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Уголовное дело в отношении депутатов Жогорку Кенеша Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова, экс-депутата Ч.Узакбаева и других лиц поступило в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, 29 мая 2017 года по материалам Антикоррупционной службой (АКС) ГКНБ КР Генеральным прокурором КР возбуждено уголовное дело в отношении ряда высокопоставленных чиновников и депутатов ЖК КР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК КР (коррупция).
Из собранных материалов следует, что 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра КР И. Чудинова, Министерством финансов КР в лице ГФРЭ при МФ КР в нарушение требований действующего законодательства республики, необоснованно и незаконно была выделена бюджетная ссуда в размере 200 млн. сомов ОАО "МИС" для целей реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012 года.
Следует отметить, что до подписания вышеуказанного распоряжения, гражданка Т.Шандецкая (теща И.Чудинова) приобрела 24 процентов акций ОАО "МИС" у ОсОО "Бишкекстроймонтаж". Также акциями ОАО "МИС" владели А.Жапарова (супруга экс-министра экономики и финансов КР А.Жапарова) и другие лица.
В последующем, ГФРЭ при Министерстве финансов КР, дважды (в 2012 и 2015 году) необоснованно и незаконно были продлены сроки возврата задолженности ОАО "МИС" по выплате государственной бюджетной ссуды.
По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО "МИС" перед Министерством финансов КР составляет 237 млн. 791 тыс. 075 сомов. Кроме того, в данное время, согласно материалам уголовного дела фактическим владельцем 95 процентов акций ОАО "МИС" являются лица, аффилированные с депутатом ЖК КР А.Жапаровым.
Согласно заключению судебного эксперта, ОАО "МИС" из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денежных средств, не по целевому назначению использованы 68 млн. 248 тыс. 050 сомов.
Таким образом, в результате противоправных действий И.Чудинова, экс-министра сельского хозяйства и мелиорации Ч.Узакбаева и Т.Айдаралиева, экс-министра экономики А.Жапарова и других связанных с ними лиц, государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ КР.

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