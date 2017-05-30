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Как народный регулировщик убежал от милиции в столице — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428897-ru.html

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М.Абулгазиев: Совершенствование международных автодорог является одним из приоритетных направлений развития страны

30 мая 2017, 11:48       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В Бишкеке мужчина убежал от милиции после регулирования движения автотранспорта на перекрестке улиц Юнусалиева и Ахунбаева.
$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033601127'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033601127'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуКак народный регулировщик убежал от милиции в столице — видео очевидца Об этом сообщил на своей странице в соцсетях гражданский активист Болот Ибрагимов. Днем 29 мая в микрорайонах выключили свет, поэтому перестал работать светофор.
Мужчина решил отрегулировать движение. Он занимался этим около 35 минут, пока на служебной машине не подъехали сотрудники патрульной милиции, решившие его задержать. Патрульные схватили его и начали заталкивать в машину.
"Потом случилось то, что на видео. За мной бегал какой-то чувак, но я бегаю по утрам и, конечно, быстрее оказался", - сообщил активист Ибрагимову.
В пресс-службе патрульной милиции ГУВД Бишкека не стали комментировать этот инцидент.

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