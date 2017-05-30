Алмазбек Атамбаев и Тугелбай Казаков обсудили планы по соцподдержке работников культуры

30 мая 2017, 11:42 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 30 мая, принял министра культуры, информации и туризма страны Тугелбая Казакова, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о деятельности ведомства по оказанию поддержки работникам культуры, реализации государственной политики в сфере культуры и искусства, а также принимаемых мерах по обеспечению сохранения и дальнейшего развития культурного наследия народа страны.

"С учетом того, что процессы возрождения духовности и в целом развитие культуры в стране получило новый импульс, Тугелбай Казаков рассказал о реализации мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры с широким вовлечением общественности с особым акцентом на детях и молодежи. Алмазбек Атамбаев и Тугелбай Казаков также обсудили планы по социальной поддержке работников культуры страны, в том числе по обеспечению их жильем и улучшению материального обеспечения деятельности в сфере культуры", – говорится в сообщении.