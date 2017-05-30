Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше прошел фестиваль по футболу среди детей с инструкторами от FIFAВ Оше прошел фестиваль по футболу среди детей с инструкторами от FIFAВ магазинах "Народный" выявлены нарушения по реализации колбасных изделийВ магазинах "Народный" выявлены нарушения по реализации колбасных изделий

Алмазбек Атамбаев и Тугелбай Казаков обсудили планы по соцподдержке работников культуры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428896-ru.html

Похожие новости

Президент А.Атамбаев принял министра культуры Т.Казакова

Президенту рассказали о мероприятиях, реализуемых в рамках Года нравственности, воспитания и культуры

Посол КР и Гендиректор Катарского фонда развития обсудили вопросы углубления сотрудничества

А.Атамбаев подписал изменения в закон о библиотечном деле

Президент КР и Патриарх Всея Руси обсудили значение религиозного образования в противодействии радикализму

30 мая 2017, 11:42       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 30 мая, принял министра культуры, информации и туризма страны Тугелбая Казакова, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства проинформирован о деятельности ведомства по оказанию поддержки работникам культуры, реализации государственной политики в сфере культуры и искусства, а также принимаемых мерах по обеспечению сохранения и дальнейшего развития культурного наследия народа страны.
"С учетом того, что процессы возрождения духовности и в целом развитие культуры в стране получило новый импульс, Тугелбай Казаков рассказал о реализации мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры с широким вовлечением общественности с особым акцентом на детях и молодежи. Алмазбек Атамбаев и Тугелбай Казаков также обсудили планы по социальной поддержке работников культуры страны, в том числе по обеспечению их жильем и улучшению материального обеспечения деятельности в сфере культуры", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум