Возле Белого дома митингует Кыргызское общество слепых и глухих

30 мая 2017, 11:56 Комментарии

Возле Белого дома митингуют члены Кыргызского общества слепых и глухих.

Участники акции требуют от властей разобраться в их проблемах, в частности, чтобы правоохранительные органы поставили точку в вопросе выделения недвижимости для слепых и глухих.

По словам бывшего члена Кыргызского общества слепых и глухих Тобокел уулу Алтынбека, прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении руководства Общества по статьям «Злопотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество в особо крупных размерах». Дело возбуждено по факту незаконного распределения жилья, предназначенного для инвалидов по зрению и слуху.

«В общей сложности были построены дома на 225 квартир. Деньги на строительство жилья выделялись из республиканского бюджета. На днях стало известно, что ежегодно нам выделяется 39 млн 601 тыс. сомов в год на приобретение дифлосурдоприборов для незрячих людей, говорящих смартфонов и слуховых аппаратов. Куда деваются деньги из бюджета — непонятно», — сказал Тобокел уулу Алтынбек.

Мужчина пояснил, что 28 млн из этой суммы выделены на поддержку производственного предприятия Общества слепых и глухих.

«Несмотря на это, на 11 предприятиях по всей республике никто не работает. На предприятии, где должны были работать 150 сотрудников, трудятся всего 10 инвалидов. Остальные — здоровые люди. Квартиры получают здоровые люди — руководители общества, их дети», — заключил он.

Отметим, что Тобокел уулу Алтынбека исключили из Кыргызского общества слепых и глухих за то, что активист поднял эти вопросы перед руководством.

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