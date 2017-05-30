В Бишкеке проходит первый форум гражданского общества по противодействию торговле людьми

30 мая 2017, 11:34 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке проходит первый форум организаций гражданского общества по противодействию торговле людьми.

По словам организаторов, проводимый впервые форум является дискуссионной площадкой для представителей 41 организации гражданского общества из семи областей Кыргызстана, работающих в сфере предупреждения торговли людьми.

Форум проводит ОО "Эл Агартуу" в партнерстве с глобальной программой Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (GLO.ACT) при финансовой поддержке Европейского Союза. Форум является первым мероприятием, реализуемым в рамках программы GLO.ACT, которая будет запущена в Бишкеке 31 мая 2017 года.

"Наша организация работает более 10 лет в сфере предупреждения торговли людьми. На сегодняшний день назрела острая необходимость в объединении усилий гражданского общества, поскольку его участие является важным компонентом комплексного подхода к борьбе с торговлей людьми", - сказала руководитель ОО "Эл Агартуу" Нуржан Тулегабылова.

"Гражданское общество является важным стратегическим партнером в формировании государственной политики, направленной на предупреждение торговли людьми", - отметил заместитель Председателя Государственной службы миграции при Правительстве КР Алмазбек Асанбаев.

Участники форума подчеркнули, что многочисленные инициативы и мероприятия по предупреждению торговли людьми, в частности мероприятия по повышению информированности населения, проводимые гражданским обществом, оказывают решающее воздействие как на активизацию деятельности Правительства в данной области, так и на повышение осведомленности широких слоев населения, включая группы риска. Представители гражданского общества часто являются первыми, к кому обращаются люди, пострадавшие от торговли людьми. Таким образом, основной целью данного форума является создание единой площадки для координации действий гражданского общества в сфере предупреждения торговли людьми, включая реализацию соответствующих пунктов Программы Правительства КР по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы.