Инициативы и мировые практики могут способствовать развитию программы "Таза коом" - Д.Тредвелл

30 мая 2017, 11:38 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Инициативы и мировые практики по миру могут способствовать развитию программы "Таза коом" и преодолеть разрыв между ожиданием и опытом. Об этом в ходе своего доклада на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" сообщила руководитель глобальной политики ИКТ Всемирного банка Джейн Тредвелл.

По ее словам, Кыргызстан находится в лучшей ситуации, потому что может воспользоваться опытом других стран.

Она также отметила, что среди цифровых дивидендов, по данным Всемирного банка, особо отмечается информационная сфера.

"Такие проекты, как "Таза коом" и другие, могут внести изменения и могут быть немаловажными. Экономика становится цифровой. Мы смотрим, как технологии трансформируются в течение нашей жизни, когда финансовые услуги можно сделать цифровым путем. Интернет – это инструмент для отслеживания многих вещей, в том числе и климатических изменений можно также наблюдать, когда реки выходят за свои границы, тем самым предупреждая население. Соцмедиа также являются способом обмена информацией", - добавила Д.Тредвелл.