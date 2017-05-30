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Мэрия Бишкека призывает быть острожными, из-за непогоды возможны падения деревьев

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428892-ru.html

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Будьте осторожны! Деревья могут падать и сегодня — мэрия Бишкека

30 мая 2017, 11:31       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Мэрия Бишкека в связи с неблагоприятными погодными условиями убедительно рекомендует жителям столицы быть осторожными, проходя вблизи деревьев, а также легких конструкций. В результате повышенной влажности почвы, а также интенсивного сокодвижения и бурного развития кроны деревьев в столице возможны падения деревьев.
Мэрия также советует водителям не парковать свои машины рядом с деревьями и объектами облегченного типа. Кроме того, из-за сложных погодных условий в городе есть вероятность роста дорожно-транспортных происшествий.
Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек модернизировала Call-центр мэрии Бишкека (службу оперативного реагирования), и теперь вы можете звонить по различным вопросам на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

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