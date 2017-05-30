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Президенту рассказали о мероприятиях, реализуемых в рамках Года нравственности, воспитания и культуры

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428891-ru.html

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30 мая 2017, 11:32       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра культуры, информации и туризма страны Тугелбая Казакова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о деятельности ведомства по оказанию поддержки работникам культуры, реализации государственной политики в сфере культуры и искусства, а также принимаемых мерах по обеспечению сохранения и дальнейшего развития культурного наследия народа страны.
С учетом того, что процессы возрождения духовности и в целом развитие культуры в стране получило новый импульс, Тугелбай Казаков рассказал о реализации мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры с широким вовлечением общественности с особым акцентом на детях и молодежи.
Алмазбек Атамбаев и Тугелбай Казаков также обсудили планы по социальной поддержке работников культуры страны, в том числе по обеспечению их жильем и улучшению материального обеспечения деятельности в сфере культуры.

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