Президенту рассказали о мероприятиях, реализуемых в рамках Года нравственности, воспитания и культуры

30 мая 2017, 11:32 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра культуры, информации и туризма страны Тугелбая Казакова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о деятельности ведомства по оказанию поддержки работникам культуры, реализации государственной политики в сфере культуры и искусства, а также принимаемых мерах по обеспечению сохранения и дальнейшего развития культурного наследия народа страны.

С учетом того, что процессы возрождения духовности и в целом развитие культуры в стране получило новый импульс, Тугелбай Казаков рассказал о реализации мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры с широким вовлечением общественности с особым акцентом на детях и молодежи.

Алмазбек Атамбаев и Тугелбай Казаков также обсудили планы по социальной поддержке работников культуры страны, в том числе по обеспечению их жильем и улучшению материального обеспечения деятельности в сфере культуры.