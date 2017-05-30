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В магазинах "Народный" выявлены нарушения по реализации колбасных изделий

Источник:
http://kabar.kg/news/v-magazin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428890-ru.html

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30 мая 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности в ходе плановой проверки торговых домов "Народный" по ул. Лермонтова 33 и по ул. Жибек-Жолу/Буденного, магазина "Народный-Авангард" по ул. Уметалиева 152 выявила ряд нарушений.
Как сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, были выявлены нарушения при реализации колбасных изделий "Риха" и "Аброй", а именно отсутствие даты изготовления и сроков годности на продукте. Для устранения нарушений инспекторами были выписаны предписания менеджерам магазинов. Также были даны сроки на устранение выявленных нарушений. Будет проведена контрольная проверка.

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