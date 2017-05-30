В магазинах "Народный" выявлены нарушения по реализации колбасных изделий

30 мая 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности в ходе плановой проверки торговых домов "Народный" по ул. Лермонтова 33 и по ул. Жибек-Жолу/Буденного, магазина "Народный-Авангард" по ул. Уметалиева 152 выявила ряд нарушений.

Как сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, были выявлены нарушения при реализации колбасных изделий "Риха" и "Аброй", а именно отсутствие даты изготовления и сроков годности на продукте. Для устранения нарушений инспекторами были выписаны предписания менеджерам магазинов. Также были даны сроки на устранение выявленных нарушений. Будет проведена контрольная проверка.