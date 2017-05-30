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В Оше прошел фестиваль по футболу среди детей с инструкторами от FIFA

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428889-ru.html

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"Мисс Футбол 2017" стала Надира Исакова

Лицом кыргызского футбола стала Надира Исакова

30 мая 2017, 11:43       Комментарии

Ош, 30 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош с 22 по 26 мая в рамках программы "Grass roots" Международной федерации футбола (FIFA) прошел фестиваль по футболу среди детей.
По словам организаторов, в фестивале приняли участие около 200 детей, 30 тренеров и педагогов с разных школ города Ош и области во главе с инструктором FIFA, ревизора программы "Grass roots" из Белоруссии Александра Чернухо.
Как отметил представитель федерации футбола г. Ош Тимур Абдуллаев, сделан еще один шаг навстречу будущим звездам футбола.
"Пройдет немного времени, и мы станем свидетелями того, что эти дети будут выступать в футбольных клубах страны, возможно, и за сборные команды – это не предел мечтаний для тех, кто верит в то, что может играть все лучше и лучше. Вера в свои силы и упорство приведут к тому, что из этих мальчишек, в конечном итоге, получатся настоящие мастера", - сказал он.

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