В Оше прошел фестиваль по футболу среди детей с инструкторами от FIFA

30 мая 2017, 11:43 Комментарии

Ош, 30 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош с 22 по 26 мая в рамках программы "Grass roots" Международной федерации футбола (FIFA) прошел фестиваль по футболу среди детей.

По словам организаторов, в фестивале приняли участие около 200 детей, 30 тренеров и педагогов с разных школ города Ош и области во главе с инструктором FIFA, ревизора программы "Grass roots" из Белоруссии Александра Чернухо.

Как отметил представитель федерации футбола г. Ош Тимур Абдуллаев, сделан еще один шаг навстречу будущим звездам футбола.

"Пройдет немного времени, и мы станем свидетелями того, что эти дети будут выступать в футбольных клубах страны, возможно, и за сборные команды – это не предел мечтаний для тех, кто верит в то, что может играть все лучше и лучше. Вера в свои силы и упорство приведут к тому, что из этих мальчишек, в конечном итоге, получатся настоящие мастера", - сказал он.