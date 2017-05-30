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В Бишкеке из-за сильного ветра упало 16 деревьев, пострадали три автомашины

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428888-ru.html

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30 мая 2017, 11:56       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке накануне из-за сильного ветра упало 16 деревьев, пострадали три автомашины, жертв и пострадавших нет. Об этом агентству "Кабар" сообщили в муниципальном предприятии "Зеленстрой".
По их информации, накануне в 7 часов вечера начался сильный ветер, порывы которого достигали 21 метра в секунду. В результате были повалены деревья, которые упали на автомашины.
Так, из-за падения деревьев автомашины пострадали - на улице Ибраимова (упал тополь), на пересечении улиц Тоголок-Молдо и Ленинградская (упал дуб), и на пересечении ул.Ленинградская и пр.Манаса также упал тополь, пострадавших нет.
"Причины падения деревьев повышенная влажность почвы, бурное развитие кроны, интенсивное сокодвижение, приведшее к резкому их утяжелению, что вызвала опрокидывание ствола деревьев вместе с корнем", - пояснили в "Зеленстрое".
Как отмечается, при визуальном осмотре деревьев было установлено, что основная часть не являлась сухостойной. При падении обнаружена корневая гниль у некоторых деревьев.
Всего на расчистку было задействовано 45 рабочих, 3 единицы автоманипулятора, 4 автовышки.
Отметим, в начале марта мэрия Бишкека начала вырубку деревьев в центре города из-за их "аварийности". Однако, на прошлой неделе активисты вышли против вырубки деревьев. Они считают, что это негативно повлияет на экологию столицы.

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