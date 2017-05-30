По подписи генпрокурора депутатов ловят, как кроликов, а на генпрокурора никто не может возбудить дело, - депутат

30 мая 2017, 11:21 Комментарии

По подписи генпрокурора депутатов ловят, как кроликов, а на генпрокурора никто не может возбудить дело. Об этом 30 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сказал депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс").

Комитет во втором чтении рассматривает проект закона об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией КР.

"Жогорку Кенеш избирает генерального прокурора. По подписи генпрокурора на депутатов возбуждают уголовные дела, их сажают, а на действующего генерального прокурора никто дело возбудить не может. Более того, проектом закона предлагается прописать, что уголовное дело на генерального прокурора можно возбудить только после его ухода с должности. Мы приравняли генпрокурора к президенту", - сказал он.

Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") поинтересовался, кто может возбудить уголовное дело на генпрокурора. "А если вдруг генпрокурор подозревается в совершении какого-либо преступления? Страна будет ждать, пока он не уйдет с должности?" - сказал он.

Как стало известно, на генпрокурора дело возбуждается после его ухода с должности уже новым генпрокурором.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") заявил, что после освобождения от должности генеральный прокурор становится простым гражданином. "И дело на него может возбудить любой прокурор", - сказал он.