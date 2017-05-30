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Президент А.Атамбаев принял министра культуры Т.Казакова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428886-ru.html

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30 мая 2017, 11:37       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 30 мая принял министра культуры, информации и туризма страны Туголбая Казакова. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о деятельности ведомства по оказанию поддержки работникам культуры, реализации государственной политики в сфере культуры и искусства, а также принимаемых мерах по обеспечению сохранения и дальнейшего развития культурного наследия народа страны.
"С учетом того, что процессы возрождения духовности и в целом развитие культуры в стране получило новый импульс, Т.Казаков рассказал о реализации мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры с широким вовлечением общественности с особым акцентом на детях и молодежи", - говорится в сообщении.
Президент А.Атамбаев и министр Т.Казаков также обсудили планы по социальной поддержке работников культуры страны, в том числе по обеспечению их жильем и улучшению материального обеспечения деятельности в сфере культуры.

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