Президент А.Атамбаев принял министра культуры Т.Казакова

30 мая 2017, 11:37 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 30 мая принял министра культуры, информации и туризма страны Туголбая Казакова. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о деятельности ведомства по оказанию поддержки работникам культуры, реализации государственной политики в сфере культуры и искусства, а также принимаемых мерах по обеспечению сохранения и дальнейшего развития культурного наследия народа страны.

"С учетом того, что процессы возрождения духовности и в целом развитие культуры в стране получило новый импульс, Т.Казаков рассказал о реализации мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры с широким вовлечением общественности с особым акцентом на детях и молодежи", - говорится в сообщении.

Президент А.Атамбаев и министр Т.Казаков также обсудили планы по социальной поддержке работников культуры страны, в том числе по обеспечению их жильем и улучшению материального обеспечения деятельности в сфере культуры.