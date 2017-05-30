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Против депутатов Чудинова и Жапарова возбудили дело — обвиняют в коррупции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428885-ru.html

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В отношении бывших членов правительства Чудинова и Жапарова возбуждено дело

Депутат предлагает МЧС использовать сирены на пограничных заставах и военных частях для оповещения населения о приближающихся ЧС

30 мая 2017, 11:36       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутатов от фракции "Бир Бол" Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова, сообщил пресс-центр главного надзорного органа.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат ЖК Игорь Чудинов Бывшие члены правительства подозреваются в незаконном выделении и нецелевом использовании бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО "Машиноиспытательная станция" в период с 2009 по 2015 годы.
Дело возбуждено по статье 303 "Коррупция" Уголовного кодекса КР.
Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.

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