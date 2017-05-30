Против депутатов Чудинова и Жапарова возбудили дело — обвиняют в коррупции

30 мая 2017, 11:36 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутатов от фракции "Бир Бол" Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова, сообщил пресс-центр главного надзорного органа.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат ЖК Игорь Чудинов Бывшие члены правительства подозреваются в незаконном выделении и нецелевом использовании бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО "Машиноиспытательная станция" в период с 2009 по 2015 годы.

Дело возбуждено по статье 303 "Коррупция" Уголовного кодекса КР.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.