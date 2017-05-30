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Руководство пункта весогабаритного контроля уличено во взяточничестве

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rukovo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428884-ru.html

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30 мая 2017, 11:07       Комментарии

Руководство пункта весогабаритного контроля "Жаны-Арык" уличено во взяточничестве, сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По данным финпола, должностные лица пункта за денежные вознаграждения пропускали через контрольно-пропускной пункт (КПП) тяжеловесные автотранспортные средства, превышающие максимально допустимую общую массу, проезд которых по автомобильным дорогам общего пользования и дорогам международного значения в пределах Кыргызстана запрещен согласно постановлениям правительства.
"Так, при контрольном взвешивании грузового автомобиля марки "Шахман", установлено превышение максимально допустимой нормы на 13 тыс. 500 кг. В результате чего скрыт взнос в государственный бюджет КР в размере 20 тыс. 200 сомов. По результатам рассмотрения материала, действиям должностных лиц ПВК – 16 Департамента Министерства транспорта и коммуникации КР будет дана юридическая оценка", – говорится в сообщении.

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