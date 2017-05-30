Руководство пункта весогабаритного контроля уличено во взяточничестве

30 мая 2017, 11:07 Комментарии

Руководство пункта весогабаритного контроля "Жаны-Арык" уличено во взяточничестве, сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным финпола, должностные лица пункта за денежные вознаграждения пропускали через контрольно-пропускной пункт (КПП) тяжеловесные автотранспортные средства, превышающие максимально допустимую общую массу, проезд которых по автомобильным дорогам общего пользования и дорогам международного значения в пределах Кыргызстана запрещен согласно постановлениям правительства.

"Так, при контрольном взвешивании грузового автомобиля марки "Шахман", установлено превышение максимально допустимой нормы на 13 тыс. 500 кг. В результате чего скрыт взнос в государственный бюджет КР в размере 20 тыс. 200 сомов. По результатам рассмотрения материала, действиям должностных лиц ПВК – 16 Департамента Министерства транспорта и коммуникации КР будет дана юридическая оценка", – говорится в сообщении.