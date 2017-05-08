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Нацстатком наладил взаимный обмен информацией о торговле со странами ЕАЭС с госведомствами КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/natsst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428883-ru.html

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30 мая 2017, 11:08       Комментарии

В Нацстаткоме КР обсудили вопросы формирования статистических показателей по взаимной торговле товарами с государствами-членами ЕАЭС.
"С присоединением Кыргызстана к ЕАЭС и исчезновением такого всеобъемлющего источника информации, как таможенное декларирование, возникла необходимость создания новых налоговых, статистических и других систем контроля или документального оформления товаров, пересекающих внутренние границы стран ЕАЭС. В этой связи постановлением правительства республики в качестве уполномоченного органа, ответственного за ведение статистики взаимной и внешней торговли, был определен Нацстатком", — сказала начальник управления статистики торговли Нацстаткома КР Венера Мамбеталиева.
Вместе с тем, на внешних границах государств источником информации для получения данных о внешней торговле с третьими странами остается таможенная статистика.
"Нацстаткомом в целях обеспечения полного охвата хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспортно-импортные операции с товарами, обеспечено взаимодействие с административными ведомствами. Так, заключены соглашения о взаимном обмене информацией с государственными налоговой и регистрационной службами, Госинспекцией ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Минтранспорта", — заключила эксперт.

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