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Нацбанк сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/natsba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428882-ru.html

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Нацбанк сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

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30 мая 2017, 11:14       Комментарии

Правление Национального банка накануне приняло решение сохранить размер учетной ставки (ставки политики) на уровне 5%. Решение вступает в силу с 30 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным банка, инфляция продолжает находиться в пределах ожидаемых Национальным банком прогнозных значений и не превышает целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7% в среднесрочном периоде.
"В мае индекс потребительских цен повысился на 3,7% в годовом выражении. Тенденция восстановления внутреннего потребления на фоне растущих денежных переводов, а также рост внешнего спроса продолжают оказывать воздействие на текущую инфляционную динамику. Основной вклад в формирование инфляции внесла положительная динамика цен на продовольственные товары и услуги. Рост экономики по итогам января-апреля 2017 года сложился на уровне 7,7%, без учета данных производства продукции предприятий "Кумтор" прирост реального ВВП составил 4,0%. Положительная динамика поддерживается улучшением показателей как внутреннего, так и внешнего спроса", – говорится в сообщении.
На внутреннем валютном рынке сохраняется стабильная ситуация. Тенденция укрепления национальной валюты продолжается. С начала 2017 года (на 26 мая) укрепление сома составило 1,9%. В мае Нацбанк не принимал участия на внутреннем валютном рынке.
"По прогнозам НБ КР, с учетом текущей тенденции развития внешней экономической среды и внутренних условий в предстоящем периоде динамика инфляции будет умеренной, значение которой к концу 2017 года приблизится к целевому ориентиру, установленному на уровне 5-7%. В этих условиях, а также при отсутствии внешних и внутренних инфляционных рисков, сохранение данного уровня учетной ставки Нацбанка позволит далее оказывать поддержку мерам по стимулированию экономики", – пояснили в пресс-службе.

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