Бишкекский горсуд вновь направил дело Шыкмаматова в Первомайский райсуд

30 мая 2017, 11:04 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Бишкекский городской суд, рассмотрев вопрос о месте проведения процесса по делу депутата от фракции "Ата-Мекен" Алмамбета Шыкмаматова, вновь направил уголовное дело в Первомайский районный суд г.Бишкек.

Ранее Первомайский суд уже приступал к рассмотрению уголовного дела, однако защита А.Шыкмамамтова ходатайствовала о том, чтобы дело рассматривалось в Свердловском райсуде. Так как фирма, проходящая по уголовному делу, зарегистрирована в Свердловском районе.

Первомайский суд удовлетворил ходатайство защиты и направил дело в горсуд для решения этого вопроса, так как это в его юрисдикции.

Сегодня городской суд, заслушав стороны, вынес решение вновь направить дело в Первомайский районный суд для рассмотрения. Так как преступление по уголовному делу было совершено на территории Первомайского района.

Напомним, депутат ЖК от партии "Ата-Мекен" Алманбет Шыкмаматов обвиняется в коррупции.

17 февраля 2017 года Генеральным прокурором КР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты КР, а ныне депутата Жогорку Кенеша А.Шыкмаматова по признакам преступления, предусмотренного ст.303 (Коррупция) УК КР.

ГКНБ установлено, что 20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым был издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. Однако в нарушение требований Закона "О государственных закупках" тендер фактически проведен не был.

Согласно предварительному сговору между членами тендерной комиссии, закупка оформлена путем составления фиктивных документов. Фактически аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины.

По материалам следствия, по договоренности председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии А.Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" А.Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки "Мерседес-Бенц" Е-класса подставным ОсОО "Барат Люкс".

Затем были составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали две компании — ОсОО "Би Стар" с ценой заявки в размере 4 млн 265 тыс сомов и ОсОО "Барат Люкс" с заявкой на сумму 3 млн 368 тыс 831 сом, с которой и был заключен договор.

Помимо этого, А.Шыкмаматов, преследуя личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" автомашину своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. "Мерседес-Бенц" Е320 супруги А.Шыкмаматова, 2000 года, выпуска была оценена в 14 тыс 637 долларов США.

Согласно заключению эксперта ОсОО "Азия-Оценка", рыночная стоимость аналогичной автомашины в таком же состоянии на октябрь 2011 года составляла 10 тыс долларов США.

По результатам расследования, 27 марта 2017 года А.Шыкмаматову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3.4 – ст.303 ч.2 УК КР и мера пресечения следствием избрана в виде подписки о невыезде.