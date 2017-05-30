В каждом министерстве планируется ввести должность главного информационного директора - С.Исаков

30 мая 2017, 11:06 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманов – Кабар/. В каждом министерстве планируется ввести должность главного информационного директора в ранге заместителя руководителя ведомства. Об этом на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" сообщил руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков.

По его словам, эти информационные директоры должны будут обеспечивать взаимодействие между министерствами.

"Чтобы они подстегивали своих коллег по министерству к самореализации. Помимо этого мы должны полностью изменить систему образования с практической частью. Что же касается госслужащих, то для них будут проводиться курсы по повышению квалификации и иностранным языкам", - сказал он.

Также С.Исаков сообщил, что для реализации указанных целей есть достаточный потенциал, в частности Президент КР А.Атамбаев инициировал принятие долгосрочной стратегии, в основе которой лежит проект "Таза коом".