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KICB: оплатить налоги можно через i-bank

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kicb-opla...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428878-ru.html

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30 мая 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Теперь оплатить налоги вовремя, пока они не превратились в задолженности, можно легко и быстро. В системе i-bank KICB появился новый сервис - "Налоговые платежи".
Предприниматели уже оценили удобство интернет банкинга при оплате налогов.
"Возможность оплаты налогов через i-bank существенно экономит время, - говорят бизнесмены. - Ведь предприниматель зачастую является и работником, и бухгалтером, и директором. Ездить каждый месяц в банк, чтобы оплатить налоги и получить счет-квитанцию, бывает накладно по времени. Поэтому способ перечисления налогов дистанционно очень выручает при вечном цейтноте", - объясняют выгоду i-bank предприниматели – клиенты KICB.
Сервис "Налоговые платежи" включает следующие виды налогов:
1) земельный налог cельcко-хозяйственного назначения;
2) земельный налог за пользование приусадебными участками;
3) земельный налог не cельcко-хозяйственного назначения;
4) налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности 2-й группы;
5) налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности 3-й группы;
6) налог на недвижимое имущество, не используемое для предпринимательской деятельности;
7) налог на транспортные средства физических лиц;
8) налог за добровольный патент;
9) налог за обязательный патент;
10) подоходный налог за наемных сотрудников.
Комиссия за один платеж составляет 10 сомов.
За дополнительной информацией вы можете обращаться в наш колл-центр. Для Вашего удобства он работает круглосуточно: (0312) 620-101.

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