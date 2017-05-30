KICB: оплатить налоги можно через i-bank

30 мая 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Теперь оплатить налоги вовремя, пока они не превратились в задолженности, можно легко и быстро. В системе i-bank KICB появился новый сервис - "Налоговые платежи".

Предприниматели уже оценили удобство интернет банкинга при оплате налогов.

"Возможность оплаты налогов через i-bank существенно экономит время, - говорят бизнесмены. - Ведь предприниматель зачастую является и работником, и бухгалтером, и директором. Ездить каждый месяц в банк, чтобы оплатить налоги и получить счет-квитанцию, бывает накладно по времени. Поэтому способ перечисления налогов дистанционно очень выручает при вечном цейтноте", - объясняют выгоду i-bank предприниматели – клиенты KICB.

Сервис "Налоговые платежи" включает следующие виды налогов:

1) земельный налог cельcко-хозяйственного назначения;

2) земельный налог за пользование приусадебными участками;

3) земельный налог не cельcко-хозяйственного назначения;

4) налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности 2-й группы;

5) налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности 3-й группы;

6) налог на недвижимое имущество, не используемое для предпринимательской деятельности;

7) налог на транспортные средства физических лиц;

8) налог за добровольный патент;

9) налог за обязательный патент;

10) подоходный налог за наемных сотрудников.

Комиссия за один платеж составляет 10 сомов.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в наш колл-центр. Для Вашего удобства он работает круглосуточно: (0312) 620-101.